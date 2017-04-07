Нижний Тагил принимает участие в V международном туристском форуме «Большой Урал — 2017»
V международный туристский форум «Большой Урал» стартует сегодня в Екатеринбурге и будет проходить в течение двух дней, 7 и 8 апреля.
Нижний Тагил примет активное участие в выставочной деятельности и деловой программе форума. В состав делегации вошли представители муниципалитета, Центра развития туризма, природного парка «Река Чусовая», горнолыжных комплексов «Гора Долгая» и «Гора Белая», санатория «Руш» и мастера народных промыслов.
Туристические продукты города будут презентованы на стенде Свердловской области — в первую очередь это сплавы по реке Чусовой, походы выходного дня и другие направления экотуризма.
В рамках форума будут подведены итоги регионального этапа федерального конкурса «Туристический сувенир». В этом году в финал вышло рекордное количество работ тагильских мастеров – 42 из 200 изделий. Финалистами конкурса от Нижнего Тагила стали мастера лаковой росписи Надежда Шабалина, Светлана Контур, Нелли Кошкина, Светлана Парышева, Сергей Веселков, мастера бурачного промысла Сергей Коротченя и Елена Сергина, авторы керамических изделий Елена Прошко и текстильных кукол Светлана Кукса, профессионал техники фьюзинга Наталья Наумова, мастера Юлия Готовцева, Алексей Куницкий, Алевтина Микрюкова, Светлана Шкабара и Ксения Вершинина.
Вторым крупным разделом программы форума станут события, посвященные безопасности в сфере туризма и экологии. Одним из ключевых станет инновационный конгресс «Туризм – сфера зеленой экономики». Состоится конференция «Перспективы развития туризма на реке Чусовая», участники которой обсудят возможности туризма в этой природной зоне. Запланирована работа интерактивного выставочного стенда «Река Чусовая» с несколькими «стоянками». Нижний Тагил поучаствует в презентации деревки Усть-Утка.
Параллельно в дни форума «Большой Урал» пройдет международная туристская выставка «ЛЕТО – 2017». Мероприятие признано крупнейшей региональной выставкой в России и проходит при официальной поддержке федеральных и региональных органов власти Свердловской области. «ЛЕТО» – это более 250 экспонентов и свыше 8 тысяч посетителей ежегодно. Выставка предполагает богатую деловую программу, в рамках которой также будут презентованы туристические ресурсы Нижнего Тагила и выступят представители туриндустрии города. Так, представители Администрации города и сотрудники «УВЗ – Медиа сервис» примут участие в конференции «Урал – регион промышленного туризма».
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