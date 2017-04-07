«Библионочь – 2017» в Нижнем Тагиле пройдет сразу на трёх площадках
21 апреля Нижний Тагил примет участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2017». В этом году местом проведения станут сразу три библиотеки.
В центральной части города читатели могут посетить библиотеку №7. «Накануне» – так будет называться эта «революционная» площадка Библионочи. Читателей здесь ждет курс молодого бойца от патриотического клуба «Легион», тут же откроются литературный, фотографический и спиритический салоны. «Тагильская купеческая Атлантида» – эту постановку представит «Театр за столом», в ней главные роли исполнят люди с ограниченными возможностями здоровья.
На Тагилстрое всех посетителей библиотеки № 14 в этот вечер ждет «Апрельская бессонница». На открытии выступит театр моды школы № 5 и студия «Витражи». Для юных читателей предусмотрены представления в театре теней и рисование цветным песком. Посетители постарше смогут испытать свои силы в литературных квестах «Воображариум» и «Вход в нитуда».
В Библиотеке № 6 на Вагонке акция будет называться «Ночь. Весна. Библиотека». Молодые читатели здесь смогут записаться в «Школу свиданий», где девушек научат красиво завязывать шарфик, а юношей – галстук-бабочку. В квест «Весеннее обострение» читатели отправятся вместе с Алисой и Белым Кроликом. Любителей приключений ждет игра «БиблиоФорт», а малышей – спектакль «Кот в сапогах».
Все площадки начнут свою работу в 18 часов. Вход свободный.
Адреса библиотек:
Библиотека № 7 – ул. Фрунзе, 17а;
Библиотека № 14 – ул. Техническая, 8;
Библиотека № 6 – ул. Басова, 8.
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