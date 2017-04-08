«Творческий выходной» в апреле
8 апреля (суббота) в 13.00 – мастер-класс «Роспись пасхальных пряников»
Раньше с Великого четверга каждая хозяйка начинала готовить праздничный пасхальный стол. В том числе – традиционные медовые пряники в виде жаворонков, голубков, яиц, барашков.
Попробуйте и Вы расписать яркий, солнечный и добрый пасхальный пряник на занятии, которое проведёт мастер Анжелика Титова!
Стоимость – 350 рублей. Все необходимые материалы будут предоставлены.
Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено.
9 апреля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «Открытка к пасхе»
Необходимые материалы: цветной картон, цветная бумага для печати пастельных тонов, карандаш, ножницы, клей-карандаш. Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для детей
15 апреля (суббота) в 15.00 – творческое занятие «Капанки и мраморки»
В преддверии светлого праздника Пасхи предлагаем Вам попробовать традиционные способы украшения яиц.
Необходимые материалы: набор пищевых красителей, церковная восковая свеча, бумажные салфетки и бумажные полотенца, кусочек мягкой ткани, вареные яйца (3 – 4 штуки), спички, обычная парафиновая свеча. Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для детей
16 апреля (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по выставке инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре»
На выставке Вы увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад!
Стоимость: 200 р. для взрослых, 150 р. для детей, студентов и пенсионеров
22 апреля (суббота) в 15.00 – экскурсия по проекту «Свет фресок Дионисия – миру»
Фотохудожнику Юрию Холдину удалось создать неповторимый материал — свыше 500 фотографических композиций архитектурного пространства собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. По сути, это открытие фресок Дионисия обществу в современном изобразительном формате.
Стоимость: 100 р. для взрослых, 70 р. для студентов и пенсионеров, 30 р. для школьников
23 апреля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «Искусство макияжа» от Наташи Февральской и экскурсия в Зале русского искусства «Эволюция макияжа и стиля на примере картин» 14+
Предварительная запись обязательна! Стоимость: 200 р.
29 апреля (суббота) в 15.00 – творческое занятие «Чебурашка. Герои любимых сказок в технике сухое влияние из шерсти»
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для школьников Материалы: губка для душа или мытья посуды
30 апреля (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по Залу русского искусства «Нижний Тагил в судьбе знаменитых русских художников»
Какую роль наш город сыграл в творческой судьбе знаменитых русских художников – Василия Егоровича Раева, Игоря Эммануиловича Грабаря и многих других? Об этом узнаете на специальной экскурсии по Залу русского классического искусства XVIII — начала XX веков.
Стоимость: 100 р. для взрослых, 70 р. для студентов и пенсионеров, 30 р. для школьников
Примечание: убедительно просим сообщать о Вашем присутствии на том или ином занятии заранее. Возможны изменения в расписании и стоимости билетов. Уточнить информацию можно по телефону 25.26.47
Адрес: Уральская 7 и 4 (Нижнетагильский музей изобразительных искусств)
Телефон: 25-26-47
Сайт музея
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