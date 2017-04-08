Всероссийское празднование Дня танкиста с демонстрацией отечественной военной техники будет ежегодно проходить в Нижнем Тагиле
Всероссийское празднование Дня танкиста с демонстрацией отечественной военной техники будет ежегодно проходить в Нижнем Тагиле. Как сообщили в правительстве Свердловской области, такое заявление сделал руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мы хотим заложить хорошую традицию — ежегодно праздновать День танкиста, который приходится на первую декаду сентября, в Нижнем Тагиле, где сосредоточено крупное российское производство танков», — сказал министр.
Денис Мантуров отметил, что в городе имеется вся необходимая для проведения подобного мероприятия инфраструктура, а показ техники можно проводить на полигоне «Старатель». Этот полигон также предполагается использовать в качестве площадки для выставок и военно-прикладных игр.
Местные власти считают, что ежегодная демонстрация боевой техники привлечет внимание как профессионалов, так и туристов. В 2017 году, кстати, планируется особым образом отметить важный эпизод в Великой Отечественной войне. Причем, запланированное в Нижнем Тагиле мероприятие будет включено во все выставочные и событийные туристические календари.
«В этом году мы отмечаем дату сталинградской битвы. Первый состав танков Т-34, которые вступили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие. Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила», — подчеркнул Денис Мантуров.
Кстати, на полигоне «Старатель» в 1999-2015 годах уже прошли 25 крупных выставок, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов.
Напомним, в 2017 году День танкиста в России будет отмечается 10 сентября.
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