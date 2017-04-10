МЧС предупредило уральцев о резком потеплении
Территориальные органы МЧС России обратились с предупреждением к жителям регионов Урала и Западной Сибири по поводу резкого потепления, которое прогнозируется в Уральском федеральному округе в ближайшие дни. Оно обусловит интенсивное таяние снега, запасы которого оцениваются как значительные после прошедшей зимы. В результате в населенных пунктах и, в том числе, на частных подворьях ожидается подтопление талыми водами.
Ещё до вскрытия рек и возможного паводка снеготаяние может доставить неприятностей как жителям села, так и горожанам, говорится в предупреждении на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Талые воды, как правило, подтапливают дворовые территории и подвалы. Угрозы жизни и здоровью людей в таких случаях не бывает, однако способны причинить ощутимый материальный ущерб.
Во избежание неприятностей спасатели советуют жителям частных домов заранее перенести продуктовые запасы из подвалов в место, где вода их не достанет. В домах, где вероятно подтопление, рекомендовано приподнять и закрепить мебель. Впрочем, еще ранее стоит по возможности провести очистку частных подворий от запасов снега и льда, а также в кооперации с соседями очистить водосточные канавы и желоба. Кроме того, полезно заготовить мешки с песком, которые при необходимости могут быть использованы для перекрытия потоков воды.
«Следите за прогнозами погоды и не игнорируйте рекомендации специалистов. Уточните и держите под рукой номер телефона управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета и телефон единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета», — говорится в рекомендациях спасательного ведомства.
Напоминается и о необходимости уделить особое пожилым и маломобильным людям, проживающим по соседству.
Согласно прогнозу уральских синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни на территории Курганской, а также большей части территории Свердловской, юга Тюменской и Челябинской областей достигнет среднегодовых апрельских значений. В редкие ночи она опустится ниже ноля градусов, а днем будет доходить до 15-градусной отметки. Резкое потепление будет сопровождаться интенсивным таянием снега, а также вскрытием водоемов и началом ледохода на реках.
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