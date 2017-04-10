Чемпионат России по волейболу. Суперлига. Серия матчей за бронзовые медали. Уралочка-НТМК – Енисей (Красноярск)
17 апреля 18:30, Нижний Тагил, Металлург Форум (Красногвардейская, 61)
18 апреля 17:30, Нижний Тагил, Металлург Форум (Красногвардейская, 61)
В борьбе за бронзовые медали чемпионата России «Уралочку-НТМК» ждёт противостояние с красноярским «Енисеем». Серия за бронзовые медали играется до трех побед, первые два матча пройдут 17 и 18 апреля в Нижнем Тагиле, на выезде 24 и 25 апреля в Красноярске, и если потребуется пятая встреча, то вновь состоится на домашней площадке нашей команды. На старте сезона сибирская команда сенсационно входила в число лидеров регулярного чемпионата и в итоге добралась до полуфинала плей-офф. В этом сезоне команды встречались два раза в предварительном этапе чемпионата, где обменялись домашними победами. «Уралочка-НТМК» в прошлом сезоне серебряный призер чемпионата России, в 2017 году нам нужны бронзовые медали! Вперед, Уралочка!
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