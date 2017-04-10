Россия выполнила пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности
Россия выполнила пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности, обеспечивая себя зерном, картофелем, сахаром, растительным маслом, мясом.
«Мы заметно продвинулись в реализации каждой из основных целей госпрограммы развития сельского хозяйства, мы укрепили продовольственную безопасность нашей страны в последнее время очень существенно», — констатировали в правительстве РФ.
«Мы обеспечиваем себя и зерном, и картофелем, и сахаром, и растительным маслом, и мясом — это пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности. По итогам прошлого года эта обеспеченность стала еще выше. Это уже существенно выше, чем те позиции, которые зафиксированы в Доктрине продовольственной безопасности. Конечно, это произошло в том числе за счет рекордных урожаев и по зерновым, и по кукурузе, и по сое, и по подсолнечнику, и по сахарной свекле, выросли заметно производства овощей и фруктов. Что касается трех оставшихся показателей доктрины, то здесь тоже есть движение вперед: почти достигнуто пороговое значение по рыбе, мы увеличили производство соли. По молоку пока ситуация менее благоприятная — мы остаемся пока на уровне 2015 года», — отметили в правительстве.
«Мы набрали приличный темп по импортозамещению на продовольственном рынке. Мы сегодня не только себя кормим, но и экспорт увеличиваем. Учимся на этом зарабатывать. В прошлом году выручили порядка $17 млрд», — констатировали в правительстве .
В правительстве напомнили, что ограничения по ввозу продукции сельского хозяйства из ряда стран Россия сохраняет и работает в этом отношении «спокойно».
В правительстве также заявили, что новая техника станет более доступной для аграриев в 2017 году. «Еще много техники находится в эксплуатации более 10 лет, ее нужно менять. Поэтому поддержка сельхозмашиностроению будет оказана и в этом году, а стало быть — техника будет более доступной. Производство сельхозтехники в России уже выросло на 58%. Аграрии стали покупать наши машины, причем делают это осознанно», — отметили в правительстве.
РФ стремится сделать свой агросектор более конкурентоспособным, в том числе за счет развития малого и среднего агробизнеса. «Большинство из них (таких хозяйств) работает на технике, которую пора обновить, работают по старым технологиям, хозяйства страдают от нехватки средств», — констатировали в правительстве. На поддержку малых форм хозяйствования в прошлом году было направлено более 10 млрд рублей. Также увеличиваются суммы грантов для фермеров. Эта система позволила обновить свою базу 164 производственно-потребительским кооперативам. «Мы, кстати, им и дальше будем помогать», — заверили в кабмине, напомнив, что уже дал соответствующие поручения о программе поддержке сельскохозяйственной и потребкооперации.
За последние пять лет фермеры оформили в собственность 663 тыс. га. «Спрос на участки, пригодные для сельского хозяйства, сохраняется», — констатировали в правительстве. Для упрощения доступа к кредитам для аграриев правительство субсидирует кредиты и частично компенсирует связанные с этим расходы. В 2016 году аграрии взяли кредитов на 1,5 трлн рублей, что на треть больше, чем в 2015 году. «В прошлом году в отрасли отмечен рост инвестиций на 10% по сравнению с предыдущим годом», — добавили в правительстве.
© tass.ru