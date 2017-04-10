В России могут внести изменения в ПДД
10.04.2017 | Новости | 1 комментарий|
В ближайшее время в России могут скорректировать Правила дорожного движения (ПДД) таким образом, что они станут ближе к общеевропейским стандартам.
В частности, предлагается поменять правила проезда перекрёстков, предоставив преимущество водителям, двигающимся по перекрёстку с круговым движением, перед въезжающими на круг.
Также может появиться новый знак «зона успокоенного движения». Он будет устанавливаться на территориях, где будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, в то время как автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч.
Ранее стало известно, что автошколам вскоре могут дать право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД.
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Есть комментарии
Ну как же так? Берем от Европы, она же плохая, противник, враг. А?
А если по существу то каждый перекресток нужно рассматривать отдельно в зависимости от основного потока распределять главную дорогу и второстепенную. А где-то и светофор можно поставить на круговом.