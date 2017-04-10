В Нижнем Тагиле подвели итоги акции «Корзина доброты»
В Нижнем Тагиле подвели итоги акции «Корзина доброты». Акция проводилась в городе с 6 по 8 апреля, в ее организации приняли активное участие некоммерческие организации — Нижнетагильское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Благотворительный фонд «Нижнетагильский городской родительский комитет», Благотворительный фонд «Ковчег», а также ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж».
Корзины для сбора благотворительной помощи были установлены в нескольких универсамах в разных районах города. За три дня было собрано более 1000 товаров: канцелярские принадлежности, детские книги, игрушки, настольные игры, средства личной гигиены, кондитерские изделия, новогодние украшения, продукты.
Собранные наборы будут переданы малообеспеченным и многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам, проживающим в нашем городе.
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