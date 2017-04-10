Планы застройки Нижнего Тагила обсудили на градостроительном совете
Сергей Носов провел заседание градостроительного совета, на котором обсудили планы предстоящей застройки Нижнего Тагила. Девелоперы представили проекты торгово-развлекательного центра и коттеджного поселка, сообщает пресс-служба Администрации города.
На совете рассмотрели проект IV очереди строительства торгово-развлекательного комплекса по Свердловскому шоссе. Ранее компания ООО «Центральная недвижимость» уже реализовали три объекта – магазин строительных и отделочных товаров и два торговых комплекса. Застройщики рассказали о намерении открыть в молле кинотеатр с шестью кинозалами, несколько ресторанов, а также детский парк развлечений с батутами, канатными аттракционами и вертикальным лабиринтом. «Новый центр будет стилистически повторять фасад «DEPO» и соединяться с ним теплым переходом, — сообщил технический директор компании Александр Федотов. — Сейчас ведется инженерная подготовка территории. Объект общей площадью 12 000 кв.м. вступит в эксплуатацию в мае-июне следующего года».
Сергей Носов выразил уверенность, что новый комплекс будет пользоваться популярностью не только у тагильчан, но и гостей из других городов области. Также он отметил, что рядом находится замечательный сосновый бор. «При грамотном и творческом подходе здесь можно организовать спортивную зону, которая станет еще одним местом отдыха тагильчан и послужит дополнительным плюсом в привлекательности центра для взрослых и детей», — считает Глава города.
На совете обсудили и проект жилой застройки в Дзержинском районе. Небольшие коттеджи и двухэтажные таунхаусы появятся в границах улиц Советская, Боровая, Алтайская и Ленинградского проспекта. На совещании отметили, что строительство начнется после согласования вопросов землепользования.
Концепцию некоммерческого проекта – лекториума под открытым небом — предложил общественный деятель Сергей Партин. По замыслу организаторов, он станет местом проведения лекций, семинаров различной направленности и центром притяжения творческих людей со всего города. Еще одна изюминка творческого пространства — способ его организации. «Все элементы обустройства: скамьи, диваны, столы — будут выполнены из строительных поддонов. Преимущества таких модульных конструкций в их дешевизне и быстроте сборки», — рассказал координатор проекта. Участники градостроительного совета поддержали новую для Нижнего Тагила идею, но не пришли к решению о месте его расположения. Глава города дал поручение начальнику управления архитектуры Константину Никкелю в течение месяца подобрать удобную и подходящую с точки зрения логистики и безопасности использования площадку.
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