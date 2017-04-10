Гидротехнические сооружения Нижнего Тагила готовы к пропуску паводка
Мероприятия по подготовке к весеннему половодью в Нижнем Тагиле проводятся в полном объеме. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций на территории города постоянно осуществляется мониторинг паводковой ситуации.
По информации отдела гражданской защиты населения Администрации города, его специалисты совместно с Центром защиты населения и территориальным управлением провели объезд Нижнетагильского, Нижне-Выйского и Леневского водохранилищ. Сброс воды с водных объектов происходит в соответствии с графиком, предоставленным отделом водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.
В настоящее время уровень Верхне-Выйского водохранилища составляет 204,66 метра, Нижне-Выйского – 187,18 метра, Нижнетагильского — 190,46 метра и Леневского чуть больше 211 метров. К пропуску паводка гидротехнические сооружения готовы, уровень воды в водохранилищах соответствует нормативам на данный период.
Все предпаводковые мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным регламентом. Среди населения проводится широкомасштабная информационная работа. Жителям домов, находящихся в зоне подтопления, раздаются памятки с информацией о действиях в чрезвычайных ситуациях и мерах по снижению негативных последствий весеннего половодья. Кроме того, регулярно организуются рейды специалистов спасательных служб, выставляются аншлаги о запрете выхода на лед в связи с установкой плюсовых температур.
© ntagil.org
там щас красивые площадки сделали посмотрим как их затопит