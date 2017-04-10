Подведены итоги участия Нижнего Тагила в международном форуме «Большой Урал» и туристской выставке «Лето – 2017»
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отметил хорошую работу Нижнего Тагила по реализации туристических проектов
В Екатеринбурге завершились V Международный туристский форум «Большой Урал» и международная туристская выставка «ЛЕТО – 2017». Двухдневное событие стало площадкой для обсуждения тем федерального уровня. В этом году многие мероприятия деловой программы были посвящены Году экологии в России и, соответственно, одному из центральных экологических туристических объектов Урала – реке Чусовой. Центральным мероприятием, посвященным экотуризму, стал конгресс «Туризм в сфере зеленой экономики».
В работе выставки принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. В рамках конференции «Урал – регион промышленного туризма» он отметил хорошую работу Нижнего Тагила по реализации туристических проектов. Олег Петрович рассказал, что у ведомства никогда не было проблем с выполнением Свердловской областью, и особенно Нижним Тагилом, Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Руководитель Ростуризма заметил, что в рамках ФЦП в городе была построена прекрасная набережная «Тагильская лагуна».
Далее, говоря о развитии промышленного туризма на Урале, Олег Сафонов добавил, что именно Нижний Тагил с «Уралвагонзаводом», музеем-заводом истории развития техники черной металлургии и богатым индустриальным наследием является передовиком развития этой сферы туризма в России. Напомним, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и его заместитель Роман Скорый в апреле 2016 года приняли участие в официальной презентации военно-патриотического туристического маршрута «ВОЕНТУР» от «Уралвагонзавода».
В работе пленарного заседания форума «Большой Урал», посвященного международному году устойчивого туризма в интересах развития регионального турпродукта, приняли участие Первый Заместитель Губернатора Свердловской области Алексей Орлов, генеральный консул SHA International Ratings Center Станислав Королев, председатель ICCA Central European Chapter Анна Горска, председатель Республиканского Союза туриндустрии Республики Беларусь Филипп Гулый, Президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов, председатель Попечительского совета Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов, Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и руководитель региональной Совета и Автобусной комиссии Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева.
Туристические продукты города презентовались на стенде Свердловской области. В первую очередь, город представил сплавы по реке Чусовой, походы выходного дня и другие направления экотуризма. В состав делегации города вошли представители Администрации, Центра развития туризма, природного парка «Река Чусовая», горнолыжного комплекса «Гора Белая», санатория «Руш» и мастера народных промыслов. Представители Нижнего Тагила также презентовали турпродукты города на презентации стран и регионов России / бирже деловых контактов «Bolshoy workshop».
7 побед удалось одержать тагильским мастерам в региональном конкурсе Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристического сувенира» – Большой Урал», где определили победителей среди авторов туристических сувениров из 9 регионов нашей страны: Республика Башкортостан, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.
Номинация «Этнографический сувенир»
2 место «Значок с традиционной Тагильской росписью», Надежда Шабалина, Свердловская область, г. Нижний Тагил;
2 место Туес «Летнее настроение», Елена Сергина, Свердловская область, г. Нижний Тагил;
1 место «Рябиновый хоровод», ООО «Техно-Ателье», Свердловская область, г. Нижний Тагил;
Номинация «Сувенир региона»
1 место Поднос круглый «Две ящерки», Сергей Веселков, Свердловская область, г. Нижний Тагил;
Номинация «Сувенир туристического маршрута»
2 место «Тагильская роза», ООО «Техно-Ателье», Свердловская область, г. Нижний Тагил
1 место «Серия магнитов «Каменный цветок», Елена Прошко, Свердловская область, г. Нижний Тагил
1 место Поднос «Уральская Рябинушка», Светлана Парышева, Свердловская область, г. Нижний Тагил
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