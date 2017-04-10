Оперативника фонда «Город без наркотиков» задержали с наркотиками
Сотрудник фонда был задержан в конце прошлой недели и, по информации источника 66.RU в правоохранительных органах, уже дал признательные показания. Информацию о задержании сотрудника «Города без наркотиков» подтвердил 66.ru президент фонда Андрей Кабанов.
Андрей Кабанов, президент фонда «Город без наркотиков»:
— У нас есть такая информация. Пока ждем развития. На данный момент в рамках уголовного дела мы ничего не можем говорить. Могу только заявить, что если вина будет установлена, то виновные будут наказаны по всей строгости.
Позже Андрей Кабанов на своей странице в Facebook опубликовал дополнительную информацию: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в г. Верхняя Пышма при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 гр. гашиша. Задержаный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ «Город без наркотиков». В данный момент оба находятся под домашним арестом».
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области:
— Сотрудники полиции Верхней Пышмы в минувшую среду задержали двух граждан, подозреваемых в сбыте гашиша. У них изъято более 140 граммов запрещенного к обороту средства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся мероприятия, направленные на установление всей наркоцепочки, в том числе проверяются и показания задержанных.
По неофициальным данным, оперативник уже дал признательные показания и заявил, что приобрел наркотики у сотрудников полиции.
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