Еще одна галерея и три выставки
Три выставки одновременно открылись в Центральной городской библиотеке в минувшую пятницу. В центральном фойе на колоннах разместились картины Веры Воронковой. Полтора года назад Вера Александровна пришла в клуб «Палитра» Социально-реабилитационного отделения на проспекте Мира, 16, где под руководством Ольги Сухановой начала рисовать. Процесс увлек настолько, что теперь она не представляет свою жизнь без творчества. Выставка называется «Мир, в котором я живу». Вера Александровна уверена: окружающий мир художника ярче и добрее.
Тут же на первом этаже в галерее современного искусства «Space Place» открылась выставка работ фотографа из Польши Томаса Маргола «Неожиданная красота». Здесь нет ни одного постановочного кадра. Автор запечатлевал случайные моменты, в которых видел особую гармонию.
На втором этаже Центральной библиотеки в это же время открылась новая галерея «Угол». Первая экспозиция в новом выставочном пространстве называется «В голове». Автор арт-объектов Велимир Бухаров предпочитает не показываться на публике. Эти объекты – исследование внутреннего «я» автора, материализация его творческих идей.
Публика, пришедшая в этот вечер на одну выставку, получила возможность побывать сразу на трех, чем с удовольствием и воспользовалась. Люди переходили из одной галереи в другую, от картин – к фотографиям.
Вход на все выставки Центральной городской библиотеки свободный.
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