Уральские предприятия ЕВРАЗа испытали свои силы на льду
На предприятиях Дивизиона «Урал», ЕВРАЗ КГОКе и ЕВРАЗ НТМК, появилась новая спортивная традиция: проводить совместные мероприятия. Одно из самых зрелищных событий – хоккейные матчи между командами двух комбинатов. В Нижнем Тагиле прошел уже второй товарищеский поединок. Болельщики заполнили весь спортивный комплекс «Президентский». Игру посетили Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, профсоюзный лидер металлургического комбината Владимир Радаев.
В первой игре, которая состоялась в августе, тагильчане одержали уверенную победу. Несколько месяцев качканарцы активно тренировались, и уже во втором поединке команды сыграли на равных. В основное время сборные обменялись шайбами: на точный бросок Кирилла Улегина, представлявшего рельсобалочный цех ЕВРАЗ НТМК, ответил горняк Дмитрий Шумихин. Исход решался в серии буллитов, где удачливей оказались тагильчане. Команда ЕВРАЗ НТМК победила со счетом 2:1.
«Спорт объединяет, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов. – Сегодня чувство единения просто витало в зале. Все игроки – молодцы, и я переживал за каждого, за каждый буллит, потому что это наши ребята, и мы всегда будем их поддерживать. Кроме того, планируем создать единую дивизиональную команду».
«Мастерство обеих команд выросло, – подчеркнул управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Мы будем и впредь поддерживать традицию совместных хоккейных матчей. Уже сейчас игроки начнут готовиться к следующей игре».
Максим Андриасов и Алексей Кушнарев приняли участие в церемонии награждения команд. Владимир Радаев вручил специальные призы от профкома лучшим игрокам – голкиперам Дмитрию Мальцеву и Роману Шалагинову, форвардам Кириллу Улегину и Дмитрию Шумихину.
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