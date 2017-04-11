Неравнодушные тагильчане помогли полиции разыскать 9-летнюю школьницу
11.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вечером 10 апреля в полицию Нижнего Тагила позвонили работники Демидовской больницы, которые сообщили, что прохожие привели к ним девочку, находившуюся на улице в одиночестве. На ребенка, гуляющего по набережной городского пруда, обратили внимание двое местных жителей. Парень с девушкой заметили, что девчушка промочила ноги и отвели ее в расположенную неподалеку больницу.
Подъехавшие сотрудники полиции выяснили, что это и есть разыскиваемая девочка, которая 10 апреля около 13.30 ушла из школы-интерната № 1 по улице Карла Либкнехта, 37.
Несовершеннолетнюю сыщики вернули законным представителям, рекомендовав внимательнее присматривать за ребенком.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»