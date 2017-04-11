Неравнодушные тагильчане помогли полиции разыскать 9-летнюю школьницу

| 11.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Вечером 10 апреля в полицию Нижнего Тагила позвонили работники Демидовской больницы, которые сообщили, что прохожие привели к ним девочку, находившуюся на улице в одиночестве. На ребенка, гуляющего по набережной городского пруда, обратили внимание двое местных жителей. Парень с девушкой заметили, что девчушка промочила ноги и отвели ее в расположенную неподалеку больницу.  

Подъехавшие сотрудники полиции выяснили, что это и есть разыскиваемая девочка, которая 10 апреля около 13.30 ушла из школы-интерната № 1 по улице Карла Либкнехта, 37.

Несовершеннолетнюю сыщики вернули законным представителям, рекомендовав внимательнее присматривать за ребенком.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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