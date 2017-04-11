Театр моды «Кураж» гимназии № 18 удостоен гран-при конкурса «Тагильская модница-2017»
Необычную коллекцию платьев создали ученицы театра моды «Кураж» гимназии № 18 под руководством Елены Панкратовой. Одежда изготовлена из ткани, на которую перенесены изображения Нижнего Тагила.
Одиннадцать уникальных нарядов были отмечены на 67-й городской выставке технического и декоративно-прикладного творчества. Труд юных мастериц получил признание жюри при подведении итогов фотоконкурса «Мир глазами детей» в номинации «Эксперимент». Кроме того, творческий коллектив гимназии получил гран-при за оригинальную одежду в конкурсе «Тагильская модница-2017» в номинации «Рукотворное чудо», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Коллекция «В синих сумерках Тагила» посвящена празднованию 295-летия города и выполнена с использованием техники цианотопии, когда фотоизображение специальным образом переносится на ткань. По информации Елена Панкратовой, этот способ получения изображения был изобретен английским физиком Джоном Гершелем почти 200 лет назад. Но чтобы его повторить, и преподавателям гимназии, и учащимся пришлось приложить немало усилий.
Воплотить дизайнерские идеи в жизнь ребятам из театра мод «Кураж» помогли учитель химии Валентина Курочкина и ее ученица Александра Казанцева. В итоге, на белую ткань удалось перенести изображения Лисьей горы, музея-завода, Демидовской дачи, светомузыкального фонтана, виды городской набережной, памятника Петру и Февронии и многих других известных городских объектов.
«Фотографии современного Нижнего Тагила, выполненные в технике цианотипия, несомненно, вызывают интерес к прошлому города, объединяют в одном кадре почти трехсотлетнюю его историю и заставляют нас по-иному взглянуть на его сегодняшний облик, – рассказывает педагог «Студии современной фотографии» Ираида Арсова. – Как-то один тагильчанин сказал, глядя на эти фотографии: «Я понимаю, что город такой, каким делаю его я».
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