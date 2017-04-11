Мужчина, задержанный полицией по подозрению в краже аккумуляторов, ожидает решения суда
С конца октября прошлого года в полицию стали поступать заявления от граждан о кражах из автомашин, припаркованных на неохраняемой парковке, расположенной по адресу Восточное шоссе, 24а в Дзержинском районе.
Злоумышленник проникал в машины, отогнув уплотнительную резинку водительской двери, либо разбивая стекло. Как правило, из машин похищались аккумуляторы, наборы инструментов, аудиоаппаратура и сотовые телефоны, оставленные владельцами в салонах транспортных средств. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража).
В ходе работы по раскрытию серии преступлений сотрудники полиции установили очевидцев, которые видели мужчину, одетого во все темное, крутившегося у припаркованных машин, после чего уехал на серой иномарке. Оперативники проверяли на причастность к совершенным преступлениям, прежде всего, лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, а также граждан, осуществляющих скупку бывших в употреблении аккумуляторов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска выяснили, что в октябре – декабре мужчина лет 30-ти, приезжавший на Митсубиси серого цвета, несколько раз привозил сдавать аккумуляторы.
В поле зрения оперативников попал житель Дзержинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Скупщики аккумуляторов опознали в нем постоянного клиента.
При проверке подтвердилась его причастность к совершению преступлений. Установлено, что задержанный мужчина 1987 года рождения похитил имущество из 12 автомобилей, причинив общий ущерб потерпевшим более 60 тысяч рублей.
В ходе следствия задержанный мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Подозреваемый активно сотрудничал со следствием, в результате чего большую часть похищенного имущества удалось вернуть потерпевшим.
В ближайшее время суд вынесет решение о наказании.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»