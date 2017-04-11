Виновник пожара в коллективном саду задержан по горячим следам
Ранним утром 10 апреля председатель коллективного сада «Старатель-1» сообщил по телефону участковому уполномоченному, что вместе с другими садоводами удерживает подозрительного человека, который, по его словам, может быть причастен к поджогу садового домика.
Участковый незамедлительно подъехал на место происшествия и вызвал следственно-оперативную группу, а сам доставил подозреваемого в отдел полиции № 16 для разбирательства.
В дальнейшем сотрудники полиции установили полную картину произошедшего. В эту ночь нетрезвый мужчина, взломав двери, проник в один из садовых домиков коллективного товарищества, принадлежащей 73 –летней пенсионерке, где смог поживиться только продуктами. Покидая жилище, злоумышленник прямо в доме бросил окурок сигареты, а сам предпринял попытку забраться в соседний дом в надежде на более ценную добычу.
Садоводы, заметившие возгорание, тут же вызвали пожарных. Пока огнеборцы тушили пожар, бдительные граждане заметили неподалеку незнакомца, пытавшегося убежать, задержали его и сообщили в полицию.
Задержанным оказался ранее не судимый безработный житель поселка Старатель 40 лет. Своими действиями, в результате которых садовый домик выгорел полностью, он причинил пенсионерке ущерб в размере 500 тысяч рублей. В отношении задержанного следствием возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 (Кража с незаконным проникновением в жилище) и части 2 статьи 167 (Умышленное повреждение чужого имущества) УК Российской Федерации. В совокупности совершенных общественно-опасных деяний ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»