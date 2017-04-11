НТМК получил патент на изобретение в области коксохимии
НТМК запатентовал новую технологию производства кокса с использованием модернизированной установки сухого тушения. Патент «Способ повышения качества металлургического кокса» удостоверяет исключительные права на изобретение металлургического комбината Нижнего Тагила и гарантирует их правовую охрану до 08 апреля 2035 года. Патент выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности России.
Новый способ позволяет снизить потери кокса при сухом тушении, уменьшить содержание в нем золы, улучшить его механические и физико-химические свойства, достичь высокого показателя прочности. Все эти параметры дают возможность повысить производительность доменных печей и эффективность использования пылеугольного топлива.
Также новая технология предусматривает оптимальное использование вторичных ресурсов, образующихся при сухом тушении, что существенно снизит экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила. Ожидается, что после запуска модернизированной установки выбросы в атмосферу снизятся на 20%.
Обновленная установка сухого тушения кокса полностью перейдет на работу по новой технологии летом 2017 году. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят 175 млн рублей.
NTGS.RU