Спортивный праздник для воспитанников детских домов
В череде многочисленных соревнований по баскетболу этот турнир занимает особое место. Вот уже в восьмой раз в Нижнем Тагиле пройдет важное и теплое по атмосфере спортивное событие – Фестиваль по стритболу среди воспитанников детских домов.
Это, действительно, самый настоящий фестиваль. Приятно, что организаторы не только проведут спортивные игры на баскетбольной площадке, но и предоставят возможность командам выступить на сцене Городского дворца молодежи с творческими номерами, также пройдет конкурс рисунков на тему «Космос. Старый соболь. Баскетбол».
В этом году соревнования пройдут в День космонавтики, 12 апреля, и в преддверии еще одной значимой даты тагильского баскетбола – 24 года назад 15 апреля 1993 г. был создан баскетбольный клуб «Старый соболь», который дал мощный толчок для развития этого красивого и одного из самых популярных видов спорта в городе Нижний Тагил.
В этом году в соревнованиях примут участие команды из 6 детских домов Нижнего Тагила, а также наши гости из Невьянска, Нижней Салды, Верхнего Тагила, пос. Южаково, а также из города Серов. Всего в Фестивале примут участие около 180 юных спортсменов, артистов и художников.
Нам очень приятно, что ежегодно помощь в проведении этого социально значимого мероприятия традиционно оказывают тагильские предприятия. Благодаря помощи «Евраза», «УБТ – УРАЛВАГОНЗАВОД», строительной компании «Тагил», ЗАО «Стройкомплекс», ООО «Водоканал», этот день запомнится всем. Хорошие призы, медали и традиционные футболки с тагильской символикой получат все участники соревнований.
Торжественное открытие состоится в 11.00 часов 12 апреля в зрительном зале Городского дворца молодежи.
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