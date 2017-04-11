Открытый Чемпионат города Нижний Тагил по спортивному туризму (дистанция водная)
9 апреля 2017 года прошел Открытый Чемпионат города Нижний Тагил по спортивному туризму (дистанция водная). Дистанция 2 категории, виды: катамаран 2 мужская, 2смешанная , 4 смешанная.
В соревнованиях приняли участие 200 участников из Н.Тагила, Екатеринбурга, В. Салды, Н. Салды, Березовского, п. Свободный.
Победителями стали в двойке мужской Иргибаев Олег, Фелицин Михаил (г. Екатеринбург), призерами Горшков Вячеслав, Ронжин Ростилав (Н.Тагил), Крючков Павел, Прокопьев Денис (Екатеринбург), победителями в двойке смешанной Артюгин Александр, Пуховая Татьяна (г. Н.Тагил), призерами – Крючков Павел, Калугина Екатерина (Екатеринбург), Муравьев Сергей , Сергеева Анастасия (Екатеринбург), победителями в четверке смешанной стали Иргибаев Олег, Фелицин Михаил, Медведева Ирина, Прокопьев Денис (Екатеринбург), призерами – Татаринов Павел, Зырянов Алексей, Жуков Михаил, Черемных Татьяна (Екатеринбург), Скороваров Сергей, Русанов Антон, Ядрова Ксения, Еремеева Ирина (Екатеринбург.)
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