Нижний Тагил заявится на получение областных субсидий на обустройство туристической инфраструктуры в Усть-Утке и Ёкве
Глава города Сергей Носов провел совещание по вопросу получения субсидий из областного бюджета на обустройство туристических стоянок на реке Чусовой. В обсуждении темы приняли участие заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных, начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Каринэ Геворгян, а также представители природного парка «Река Чусовая», сообщает пресс-служба муниципалитета.
В настоящее время формируется пакет заявочной документации на реализацию инвестиционного проекта «Создание благоприятных условий для развития экологического туризма. Обустройство туристических стоянок экотуристического кластера «Река Чусовая». Предполагается, что площадки в деревнях Усть-Утка и Ёква, откуда в высокий туристический сезон отправляются тысячи туристов на сплавы по реке, будут обустроены за счет региональных средств.
По информации директора ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» Михаила Федорова, данные площадки заняты практически круглогодично, но не приспособлены для принятия большого количества туристов. Для того чтобы организовать цивилизованные стоянки и простейшие кемпинги, необходимо отсыпать спуски к воде, установить мусорные контейнеры, биотуалеты и навесы со столами и скамейками. Кроме того, потребуются информационные аншлаги для упрощения навигации путешественников по данным деревням.
Подводя итог совещания, Сергей Носов отметил актуальность данной работы и поручил управлению архитектуры подготовить планировку и обустройство площадок для туристов. Данный проект ляжет в основу заявки на получение областной субсидии.
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