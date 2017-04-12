Тагильская колония покажет уникальные изделеия на выставке-ярмарке в Екатеринбрге
Центр трудовой адаптации осуждённых, расположенный на территории ИК-12 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области, подготовил образцы выпускаемой продукции к VII-й ежегодной выставке ФСИН. Напомним, что выставка откроется в 11.00 13 апреля во Дворце Молодежи г.Екатеринбург. Продлится выставка с 13 по 15 апреля (время работы с 10.00 до 18.00, 15 апреля до 16.00)
С целью подготовки достойных образцов изготавливаемой продукции, а также товаров народного потребления, учреждением организована работа на многих участках производства. Служба маркетинга, специально для выставки, подготовила необходимые заявки следующих изделий – резные панно, шкатулки, нарды, шахматы. Сувенирные корабли из дерева, сувенирные изделия из камня – скрипка, шахматы. Мягкие игрушки, детские стульчики «Ослик», стульчик качалка «Лошадка». Наборы брошюрованной, столовой мебели. Для дачных участков – беседки, мангальные комплексы, скамьи «Трансформер». Образцы спортивного и остановочного комплекса, а также ряд других изделий выпускаемых на производственных площадях учреждения.
Производственные участки ЦТАО, каждый в своём направлении, провели большую работу по подготовке продукции. На выставке, будут представлены достойные образцы изготавливаемых изделий, с которыми учреждение будет претендовать на первое место.
Отметим, что ИК-12 уже два раза занимала первые места на предыдущих ярмарках.
Ярмарка-выставка готовой продукции, производимой учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области, пройдёт в г. Екатеринбурге с 13 по 15 апреля 2017 года.
NTGS.RU
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