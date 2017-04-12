Розыск очевидцев ДТП
5 января 2017 года около 08 часов водитель автомобиля ВАЗ-2114, следуя по Восточному шоссе со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности, в районе дома №24/1 по Восточному шоссе, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Шкода Yeti, автомобилем ГАЗ-2705 и пассажирской газелью, следовавших во встречном ему направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля ВАЗ-2114 причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Следственное управления города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам ДТП, обратиться по адресу: город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса д. 49, кабинет 34 или по телефону – 97-66-90.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»