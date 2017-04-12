Победы Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК в международных конкурсах
В марте и апреле коллективы Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК стали победителям международных конкурсов:
Народный коллектив ансамбль танца «Огонек»:
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва, 26-30 марта) – Лауреат I и II степени.
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва, 26-30 марта) – Лауреат I степени.
Народный коллектив вокально-эстрадная студия «Ералаш»:
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва) – Лауреат I и II степени.
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва) – ГРАН-ПРИ и Лауреат I степени.
Студия танца «Victory Dance»:
«Кубок Казанского Кремля» (г.Казань)
Булович Кирилл, Варнина Арина — Бронзовые призеры в латиноамериканской программе, серебрянные призеры в европейской программе, седьмые в Гран-При СТСР
Марачканец Ярослав, Папян Карине – 4-е место в латиноамериканской программе
Шантуров Владимир, Лебедкина Ксения — 7-е место в категории Дети2 Е класс, двоеборье
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва) и Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва) – Лауреат II и III степени.
Образцовый коллектив студия декоративно-прикладного творчества «Сюжет»:
Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Преображение» (г. С-Петербург) – Лауреат I, II и III степени.
Данил Никулин (вокалист ЦКиИ):
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва) – ГРАН-ПРИ
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва) – ГРАН-ПРИ
Образцовый коллектив вокально-хореографическая студия «Паприка»:
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Салют талантов» (г. С-Петербург) – Лауреат II степени.
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