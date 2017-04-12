Победы Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК в международных конкурсах

| 12.04.2017 | Новости | Комментариев нет

В марте и апреле коллективы Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК стали победителям международных конкурсов:  

Народный коллектив ансамбль танца «Огонек»:

Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва, 26-30 марта) – Лауреат I и II степени.
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва, 26-30 марта) – Лауреат I степени.
 
Народный коллектив вокально-эстрадная студия «Ералаш»:

Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва) – Лауреат I и II степени.
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва) – ГРАН-ПРИ и Лауреат I степени.
 
Студия танца «Victory Dance»:

«Кубок Казанского Кремля» (г.Казань)
Булович Кирилл, Варнина Арина — Бронзовые призеры в латиноамериканской программе, серебрянные призеры в европейской программе, седьмые в Гран-При СТСР
Марачканец Ярослав, Папян Карине – 4-е место в латиноамериканской программе
Шантуров Владимир, Лебедкина Ксения  — 7-е место в категории Дети2 Е класс, двоеборье
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва) и Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва) – Лауреат II и III степени.
 
Образцовый коллектив студия декоративно-прикладного творчества «Сюжет»:

Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Преображение» (г. С-Петербург) – Лауреат I, II и III степени.
 
Данил Никулин (вокалист ЦКиИ):

Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Гордость России» (г. Москва) – ГРАН-ПРИ
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Великая страна» (г. Москва) – ГРАН-ПРИ
 
Образцовый коллектив вокально-хореографическая студия «Паприка»:

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Салют талантов» (г. С-Петербург) – Лауреат II степени.

NTGS.RU

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