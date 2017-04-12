День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Нижнетагильском отделе Роспотребнадзора 13 апреля
13 апреля в Нижнетагильском отделе управлении Роспотребнадзора по Свердловской области будет проводиться День открытых дверей для предпринимателей.
Специалистами Роспотребнадзора будет организовано консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.
Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
День открытых дверей пройдет с 10 до 16 часов по адресу: ул. Октябрьской революции,86. Для удобства предпринимателей организована предварительная запись по телефону (3435) 25-45-70. Все пришедшие на консультацию без записи будут приняты в порядке живой очереди.
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