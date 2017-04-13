Сотрудники полиции разыскивают граждан, утерявших родственные связи с родными
Отелом полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскиваются Пономарев Максим Анатольевич 07.02.1991 года рождения и Кудрявцев Антон Сергеевич 17.05.1992
С заявлением об установлении местонахождении Максима Пономарева, уроженца поселка Лобва Свердловской области, обратилась его сестра, жительница поселка Висим. В феврале 2008 года брат приезжал к ней в гости, после чего уехал в поселок Белоярский, где проживал последнее время. С тех пор женщина ничего не знает о брате. На телефонные звонки Максим не отвечает, на связь со знакомыми не выходит. Возможно, проживает где-то на территории Свердловской области.
Приметы: среднего роста, волосы темно-русые, губы тонкие.
Тагильчанин Антон Кудрявцев в начале 2015 года переехал в город Екатеринбург. По имеющимся сведениям, в столице Урала он устроился на работу. В Нижнем Тагиле у молодого человека оставалась мама, которую он периодически навещал. Последний раз Кудрявцев приезжал к матери в октябре 2015 года, после чего уехал в Екатеринбург, после чего связь с ним оборвалась.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых Пономарева Максима Анатольевича и Кудрявцева Антона Сергеевича, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-63-02, 97-63-72 или на линию 02.
NTGS.RU МУ МВД России «Нижнетагильское»