В Нижнем Тагиле за четыре года 536 семей отметили новоселье, переехав из аварийного и ветхого жилья
Муниципалитет подвел итоги реализации программ по переселению из аварийного и ветхого жилищного фонда. В период с 2013 по 2016 годы 536 тагильских семей переехали из 43 аварийных домов в благоустроенные современные квартиры, сообщает пресс-служба Администрации города.
На недавней видеоконференции полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских отметил, что задача переселения граждан из ветхого жилья является приоритетной, при этом ее важность подчеркивается близкими сроками исполнения. За оставшиеся пять месяцев в Уральском федеральном округе необходимо расселить свыше 13,6 тысячи человек из аварийного жилья площадью более 198,1 тыс. кв. метров.
Нижний Тагил стал одним из первых муниципалитетов области, где успешно решена задача по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до первого января 2012 года. Все мероприятия региональной адресной и государственной программ с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов выполнены.
По информации отдела по учету и распределению жилья, переселение тагильчан реализовывалось по трем программам. Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» с общим объемом финансирования более 420 млн рублей реализована в три этапа. В период с 2013 по 2015 годы построено девять жилых домов, куда было переселено 283 семьи. В новые дома на улице Красногвардейской, в поселке Старатель и микрорайоне Алтайский новоселы переехали из аварийных домов, расположенных на улицах: Хохрякова, Крымская, Тимирязева, Чайковского, проспект Вагоностроителей, Ильича, Семенова, Дунайская, Салтыкова-Щедрина, Оплетина и Геологов.
В рамках областной «Комплексной программы развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012-2016 годы» и государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2010 года» сформирован новый жилищный фонд из 144 жилых помещений в шести новостройках на улицах: Ульяновская, Горняка и Булата Окуджавы. Кроме того, муниципалитет реализует собственную программу, в рамках которой происходит переселение граждан из ветхого во вторичное жилье. С 2013 года таким образом условия проживания улучшили 109 семей.
В настоящее время вопрос расселения домов, признанных аварийными после первого января 2012 года, остается открытым. Сегодня в Нижнем Тагиле 111 таких домов, где проживает 838 семей, в том числе 47 домов на присоединенных территориях.
Согласно информации, предоставленной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, финансовая поддержка федерального и областного бюджетов на мероприятия по строительству или покупке жилых помещений для расселения жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, будет возможна только после успешной реализации на территории Свердловской области всех этапов региональной адресной программы муниципальными образованиями.
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