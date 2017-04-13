В Нижнем Тагиле по материалам полиции вынесен приговор молодым людям, причастным к серии преступлений
Их задержали в октябре прошлого года. В отдел полиции № 16 поступил тревожный звонок о грабеже в салоне сотовой связи, расположенном по улице Космонавтов. Незамедлительно туда был направлен автопатруль ППС, который на улице недалеко от названного салона заметил граждан, удерживающих нетрезвого парня. Сотрудники полиции выяснили, что в салон связи зашел молодой человек. Он попытался продать свой сотовый телефон, но тот оказался в нерабочем состоянии. Тогда незнакомец под предлогом приобретения нового средства связи попросил у продавца посмотреть телефон с витрины за 4 тысячи рублей. Как только телефон оказался у него в руках, парень выбежал из торговой точки. Но продавец оказалась не робкого десятка и устремилась за ним. Крики девушки услышал случайный прохожий и помог девушке поймать и придержать грабителя до приезда стражей порядка.
В отделе полиции с 29-летним задержанным мужчиной разбирался участковый уполномоченный полиции. Он выяснил, что задержанный, работающий грузчиком на овощебазе, причастен еще к одному преступлению. В полдень этого же дня он со своим приятелем, похитили имущество у своего 34 – летнего знакомого в квартире на улице Кирпичная. Задержанный признался, что во время распития спиртного его приятелю не понравилась, что хозяин квартиры наливает себе водки больше, чем гостям. Он несколько раз ударил того в лицо, отчего потерпевший упал на пол и потерял сознание. Тогда гости забрали из квартиры телевизор и сотовый телефон. Покидая квартиру, старший из приятелей поджог шторы между большой и смежной комнатой. От действий злоумышленника произошло возгорание дверного проема с последующим воспламенением огнем интерьера отделки квартиры. Он же позже пытался сбыть похищенный телефон в салоне связи.
27 – летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи соучастника преступления сыщики задержали по месту проживания, где и был обнаружен похищенный телевизор.
На судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях признали в полном объеме, раскаялись в содеянном и принесли извинения потерпевшему.
Совершивший кражу телевизора и избивший потерпевшего фигурант признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 и ч.1 ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК Российской Федерации), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии общего режима. Его старший приятель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 167 (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и ч. 1 ст. 161 (Грабеж) УК Российской Федерации. В совокупности преступлений ему назначено наказание 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него будет взыскана сумма 37500 рублей в cчет возмещения имущественного ущерба, причиненного пожаром.
Приговор в законную силу не вступил.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»