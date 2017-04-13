Совет ветеранов войны и труда НТМК отметил с 30-летием со дня создания
Совет ветеранов войны и труда ЕВРАЗ НТМК отметил с 30-летием со дня создания. Торжественные мероприятия прошли сегодня во Дворце культуры ЕВРАЗ НТМК и в музейно-выставочном центре. Почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками Законодательного собрания Свердловской области, ЕВРАЗ НТМК, ГМПР были награждены 28 человек. В мероприятии приняли участие руководители ЕВРАЗ НТМК, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, представители областного комитета ГМПР. Также поздравить коллег с юбилеем приехали представители Совета ветеранов ЕВРАЗ Качканарского ГОКа.
10 апреля 1987 года на учредительной конференции было принято решение о создании Совета ветеранов войны и труда НТМК. Новое общественное объединение обобщило опыт работы Совета ветеранов войны и Совета ветеранов комсомола комбината, действовавших более 20 лет. Основы Советов закладывали участники Великой Отечественной войны – Николай Алексеевич Косач, Николай Дмитриевич Коробицын, Нина Петровна Ермакова. Сегодня совет ветеранов комбината возглавляет Владимир Рейнгольдович Лукович.
Сейчас на учете в Совете ветеранов ЕВРАЗ НТМК состоят около 13 тысяч человек, из них 50 участников Великой Отечественной войны, 824 труженика тыла, порядка 5 тысяч ветеранов труда. В 62 структурных подразделениях ЕВРАЗ НТМК созданы Советы ветеранов цехов и выбраны председатели.
Основная задача Совета ветеранов – помощь и поддержка неработающих пенсионеров комбината, сохранение общественных связей, гражданско-патриотическая работы.
ЕВРАЗ НТМК ежегодно направляет на реализацию программы «Ветеран» более 50 млн рублей. Комбинат оказывает своим ветеранам различные виды благотворительной помощи, оплачивает дорогостоящие операций, частично компенсирует приобретение предметов медицинского назначения. У ветеранов комбината есть возможность оздоровиться по льготным путевкам. Ежегодно адресная материальная помощь оказывается участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей ко Дню Победы. Выплаты предусмотрены пенсионерам, удостоенным звания «Почетный пенсионер ЕВРАЗ НТМК», тем, кто проработал на комбинате 50 и более лет.
Ветераны ЕВРАЗ НТМК участвуют в профессиональных и спортивных праздниках, организациях выставок творчества. Ведут работу по патриотическому воспитанию в 27 подшефных школах и 33 детских садах Нижнего Тагила. Для пенсионеров проводятся встречи с руководством, организуются вечера отдыха и экскурсии по историческим местам.
— Вы всегда будете служить примером для молодых металлургов, — отметил директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Алексей Пырин, — Очень важно, что вы передаете накопленный опыт молодежи, проводите профориентационную и патриотическую работу в школах и занимаете активную гражданскую позицию.
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