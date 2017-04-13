Полиция Нижнего Тагила разыскивает пожилую женщину
Молчанова Валентина Алексеевна 1938 года рождения, проживающая в Тагилстроевском районе по улице Попова, 23, по словам родственников, пропала 7 апреля. Обратившаяся 11 апреля в полицию дочь пенсионерки, сообщила, что пришла навестить мать, но дома ее не было. Двери при этом были открыты, работал телевизор.
Приметы: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Носит очки. Особые приметы: на указательном пальце правой руки отсутствует 2 фаланга.
Была одета: темно-синий плащ, бурки, цветастый платок .
Пожилая женщина страдает потерей памяти, ранее уже уходила, находилась у приютивших ее людей.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-32 или 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
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