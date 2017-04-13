Водитель маршрутной Газели сбил 2-х летнего ребенка
Водитель автомобиля «ГАЗ-322132» (пассажирская ГАЗель», мужчина 1983 года рождения следуя по автодороге улицы Верхняя Черепановых, со стороны улицы Фрунзе в сторону Серебрянского тракта, возле дома № 56 на улице Верхняя Черепановых, на регулируемом пешеходном переходе (с вызывным устройством), проезжая пешеходный переход на разрешающий (зеленый) сигнал светофора допустил наезд на пешехода-ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения.
В результате ДТП ребенок-пешеход мальчик (2 года 5 месяцев), получил травму и с диагнозом: ушиб волосистой части головы. После оказания медицинской помощи в ДГБ №3 отпущен домой.
На момент дорожно-транспортного происшествия ребенок находился с родителями (отцом и мамой). Подойдя к пешеходному переходу, женщина подняла ребенка на руках, для того, чтобы нажать кнопку вызывного устройства, после чего поставила рядом с собой. Когда родители подходили к переходу ребенка держали за руку. Пока мама ставила ребенка на ноги, не успела вовремя взять его за руку, ребенок, воспользовавшись моментом, побежал через дорогу и набежал на боковую часть автомашины.
Данное происшествие стало возможно, по причине ослабления контроля за ребенком со стороны родителей вблизи проезжей части. Подобные факты происшествий с участием малолетних детей случаются не первый раз и виновником в данном случае, конечно же являются родители. В данном случае родители были привлечены к административной ответственности. Напоминаем, что в первую очередь родители несут ответственность за действия, совершенные несовершеннолетними, и в особенности малолетними детьми.
Государственная автомобильная инспекция напоминает родителям, что вблизи проезжей части необходимо контролировать действия малолетних детей, держать ребенка необходимо за запястье, для того, чтобы он не имел возможности вырваться. В младшем возрасте поступки детей импульсивны и не всегда даже родители могут их предвидеть. Переходить проезжую часть с малолетними детьми следует с особой осторожностью, если есть такая возможность лучше взять ребенка на руки. Не стоит забывать что опасность представляют также и остановки общественного транспорта. При посадке и высадке в общественный транспорт также следует контролировать действия детей. Ни в коем случае нельзя давать выйти первым ребенку, тем самым оставляя его без присмотра даже на несколько секунд. Необходимо выйти сперва самому, а затем помочь выйти ребенку крепко держа его за руку. То же касается посадки и выхода из личной автомашины. Приучите ребенка ждать, когда вы откроете дверь, при этом двери необходимо блокировать, для того, чтобы ребенок не смог открыть их самостоятельно изнутри.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»