Водитель мотоцикла разбился на подъездной дороге к селу Балакино
Водитель мотоцикла «ИМЗ 8-103-10» без государственных регистрационных номеров, мужчина 1989 г.р., не имея водительского удостоверения, без мотошлема, следуя по автодороге «Балакино-Большая Лая» со стороны села Балакино в сторону села Большая Лая, в 3.7 км от дома № 71 по ул. Новоалександровская села Большая Лая, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание мотоцикла.
В результате ДТП водитель получил травму и после оказания медицинской помощи госпитализирован в ЦГБ №3 с диагнозом: открытый перелом левой голени, черепно-мозговая травма.
Напоминаем, что мотоциклы являются одним из наиболее травмоопасных видов транспортных средств, водитель и пассажиры мотоциклов в обязательном порядке должны использовать мотошлемы, которые позволяют избежать получения травм головы и зачастую спасают жизнь.
Также напоминаем родителям подростков, имеющих в собственности мотоциклы и мопеды о том, что управлением данным транспортом допускается только при наличие водительского удостоверения. Родители несут полную ответственность за действия своих несовершеннолетних детей. Также напоминаем, что пренебрежение требованиями Правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям.
В весенне-летний период значительно увеличивается количество велосипедистов на улицах и дорогах города. Выезжать на проезжую часть велосипедисту разрешается не ранее 14 лет и при наличие защитной экипировки и знаний Правил дорожного движения. Напоминаем, что проезжей частью считается не только элемент дороги, но и дворовая территория, предназначенная для движения транспортных средств.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»