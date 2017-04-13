Пройден тысячный рубеж

| 13.04.2017 | Новости | Комментариев нет

В турнирах школьных королей пройден тысячный рубеж. Тысячным участником стал пятиклассник из МАОУ Гимназия № 86 Кирилл Гуль. Именно он по счёту участников 24 турниров, проводимых МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», был определен по списку, заявленному 25-м образовательным учреждением МАОУ Гимназия № 86 для участия в первенстве.

На торжественном открытии Кириллу Гулю была вручена книга по истории шахмат в Нижнем Тагиле  «На пути к шахматным вершинам». Гимназистам рассказали о самом многочисленном  корпоративном турнире по шахматам – турнире ОАО «НПК «Уралвагонзавод», численность которого в 2016 году составила 138 человек. Большинство участников  гимназического первенства — дети уралвагонзаводцев.

Всего в заявке было 105  человек, поэтому их разделили на две аудитории:  в одной разместили 56 участников из 1-4  классов, во второй – 49 старшеклассников.  По традиции, как и во всех школьных первенствах, в гимназии прошло 5 туров, которые позволили определить лучших шахматистов. В турнире начальной школы медали достались Данилу Жаворонкову – за 1 место, Макару Никитину – за  2 место,  Радионову Ивану – за 3 место. Короны шахматных короля и королевы получили пятиклассник Андрей Шатун и девятиклассница Алёна Сувернёва.

NTGS.RU

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