Волейбол. «Уралочка-НТМК» — «Енисей» (г.Красноярск)
17 апреля в 18:30 и 18 апреля в 17:30 в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Форум» пройдет матч за 3 место Чемпионата России по волейболу среди женских команд «Уралочка-НТМК» — «Енисей» (г.Красноярск).
Расписание движения автобусов 17.04.2017:
-17:30 — остановка Комсомольская — Управление комбината — «Металлург — Форум».
-17:30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» — 17:40 остановка Комсомольская — Управление комбината — 18:00 — район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург — Форум».
— 17:30 – Выя (остановка Рудоуправление) с остановками: ДК «Юбилейный» – к-т «Урал» — остановка «Смак» – остановка «Уют» – к-т «Красногвардеец» — остановка «Восточная» – м-н «Жарден» (бывший м-н «Самсунг») — «Металлург-Форум».
-17:30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Алеся») с остановками: м-н «Монетка» — ост. Октябрьский пр. – магазин «Семейный» — магазин «Универсам»; 17:50 — «Родина» — «Металлург-Форум».
-17:30 — Вагонка (Ледовый дворец спорта) с остановками: пл.Славы – м-н «Энергия» –м-н «Элеганс» — Техникум – 17:50 «Южная проходная» — КРЦ – 17:55 КХП — «Металлург-Форум».
-18:00 — поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».
Расписание движения автобусов 18.04.2017:
-16:30 остановка Комсомольская — Управление комбината — «Металлург — Форум».
-16:30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» — 16:40 остановка Комсомольская — Управление комбината — 17:00 — район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург — Форум».
— 16:30– Выя (остановка Рудоуправление) с остановками: ДК «Юбилейный» – к-т «Урал» — остановка «Смак» – остановка «Уют» – к-т «Красногвардеец» — остановка «Восточная» – м-н «Жарден» (бывший м-н «Самсунг») — «Металлург-Форум».
-16:30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Алеся») с остановками: м-н «Монетка» — ост. Октябрьский пр. – магазин «Семейный» — магазин «Универсам»; 16:50 — «Родина» — «Металлург-Форум».
-16:30 — Вагонка (Ледовый дворец спорта) с остановками: пл.Славы – м-н «Энергия» –м-н «Элеганс» — Техникум – 16:50 «Южная проходная» — КРЦ – 16:55 КХП — «Металлург-Форум».
-17:00 — поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
ПО ОКОНЧАНИИ МАТЧА ОРГАНИЗОВАНО ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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