Это был настоящий праздник баскетбола!
В Нижнем Тагиле прошел Фестиваль среди команд воспитанников детских домов
В восьмой раз в спортивном зале «Старый соболь» и в концертном зале Городского дворца молодежи был проведен большой спортивный праздник – Фестиваль по стритболу среди воспитанников детских домов.
В этом году в соревнованиях приняли участие команды 10 детских домов: пять представляли Нижний Тагил, а также приехали команды из Серова, Нижней Салды, Верхнего Тагила, пос. Южаково и Антоновского. Всего в этом празднике спорта приняли участие более 180 участников.
На первом этапе команды и их группы поддержки представили свои творческие номера. Компетентное жюри, которое возглавляла директор «Информационно-методического центра» Галина Касаткина вместе с коллегами из управлений по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, социальной политики и семейных программ, представителями городского дворца молодежи, оценивало не только визитную карточку, но и тщательно рассматривала предоставленные на конкурс рисунки ребят из детских домов. В последние годы команда-победительница Фестиваля определяется не только по результатам баскетбольных матчей, в зачет идут и концертные номера, и изобразительное творчество ребят.
По итогам первых двух номинаций лидировали команды Антоновского, Серова и Верхнего Тагила.
На стритбольных площадках ДЮСШ «Старый соболь» бесспорное лидерство захватили тагильчане из детского дома № 1 и стали победителями во всех трех юношеских категориях.
Среди девушек победителями стали команды из Верхнего Тагила, Серова и детского дома № 1 (Нижний Тагил).
В результате, абсолютным чемпионом стали ребята из Серова, прошлогодний победитель Фестиваля из Верхнего Тагила на втором месте, замкнули тройку призёров тагильчане из детского дома № 1. Участников соревнований, которые прошли в очень теплой атмосфере, поздравили Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев и заместитель председателя Нижнетагильской городской думы Леонид Мартюшев. Все участники – спортсмены, артисты и художники, кроме медалей, получили фирменные футболки от партнеров Фестиваля, которыми многие годы являются «ЕВРАЗ НТМК», «УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД», ЗАО «Стройкомплекс», строительная компания ООО «Юпитер-НТ», ООО «Водоканал».
Следующая встреча баскетбольных команд детских домов традиционно пройдет на площадках городского Чемпионата по стритболу в День города Нижний Тагил в августе.
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