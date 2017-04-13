Почетным гостем фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…» станет Дмитрий Харатьян
Книжные выставки, экскурсии, беседы, литературные вечера, квесты – в Нижнем Тагиле 24 апреля начнутся «Окуджавские дни». Во всех библиотеках города до конца мая состоится больше 30 мероприятий в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…», посвященного творчеству Булата Окуджавы.
Для гостей и участников фестиваля библиотекари запланировали пешеходные экскурсии «Нижний Тагил Булата Окуджавы» по проспекту Ленина и «Многоликий купеческий мир» по улице Шамина (сейчас – Карла Маркса), где сохранился дом, в котором жила семья Окуджавы. Также будет представлена новая экспозиция в литературно-музейном центре «Дом Окуджавы». Школьники и студенты познакомятся с творчеством поэтов-шестидесятников на литературных вечерах, а также смогут принять участие в квесте по творчеству Булата Окуджавы. Музыкально-поэтические программы пройдут в школах города.
II Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…» уже стартовал. Сейчас идет первый этап: до 21 апреля жюри ведет отбор участников по предоставленным аудиоматериалам. На конкурс приглашены авторы-исполнители, солисты, вокальные ансамбли, любительские театры и отдельные исполнители.
Откроет фестиваль народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. Актер театра и кино исполнит произведения Булата Окуджавы.
Учредителем фестиваля-конкурса являются министерство культуры Свердловской области и управление культуры Администрации города Нижний Тагил.
NTGS.RU
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