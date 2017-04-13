Полиция Нижнего Тагила ведёт розыск угонщика

| 13.04.2017 | Новости | 1 комментарий

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №21 Нижнего Тагила устанавливается местонахождение Петрова Антона Георгиевича, 15.06.1988 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК Российской Федерации –  неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения (угон). Ранее мужчина неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. В последний раз освободился из мест лишения свободы в 2009 году.

Летом 2016 года Петров занимался подсобным хозяйством, подрабатывая на частной ферме в Дзержинском районе. Однажды частный предприниматель обнаружил пропажу грузовой ГАЗели,  а вместе с ней исчез и работник. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Позже похищенную автомашину обнаружили брошенной в районе Вагонки, задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.

По имеющейся информации, разыскиваемый мужчина может находиться на территории Дзержинского района  Нижнего Тагила, в селе Покровское или поселке Зональный Пригородного района.

Граждан, располагающих какой-либо информации о местонахождении Петрова, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам  (3435) 97-63-02, 97-63-72 или на линию 02.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

Есть комментарии
  1. Афоня Ответить

    Знают где может находиться. А облаву устроить нельзя?

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