Полиция Нижнего Тагила ведёт розыск угонщика
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №21 Нижнего Тагила устанавливается местонахождение Петрова Антона Георгиевича, 15.06.1988 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК Российской Федерации – неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения (угон). Ранее мужчина неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. В последний раз освободился из мест лишения свободы в 2009 году.
Летом 2016 года Петров занимался подсобным хозяйством, подрабатывая на частной ферме в Дзержинском районе. Однажды частный предприниматель обнаружил пропажу грузовой ГАЗели, а вместе с ней исчез и работник. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Позже похищенную автомашину обнаружили брошенной в районе Вагонки, задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.
По имеющейся информации, разыскиваемый мужчина может находиться на территории Дзержинского района Нижнего Тагила, в селе Покровское или поселке Зональный Пригородного района.
Граждан, располагающих какой-либо информации о местонахождении Петрова, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-63-02, 97-63-72 или на линию 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
Знают где может находиться. А облаву устроить нельзя?