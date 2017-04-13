Фестиваль авторских короткометражных фильмов «АРТКИНО»
Всероссийский фестиваль авторских короткометражных фильмов «АРТкино» в Мультимедиа кинотеатре Нижнетагильского музея изобразительных искусств — участника проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
С 20 по 23 апреля в Нижнетагильском музее искусств (Уральская 4) пройдет 9-й Всероссийский фестиваль авторских короткометражных фильмов «АРТкино»!
Приглашаем посетить конкурсные программы «АРТкино» и определить «Лучший
короткометражный фильм года по мнению зрителей»:
20 апреля (четверг) в 18.00 – конкурсная программа «КРАСНОЕ» (16+);
21 апреля (пятница) в 18.00 – конкурсная программа «ЖЁЛТОЕ» (16+);
22 апреля (суббота) в 16.00 – конкурсная программа «СИНЕЕ» (16+);
23 апреля (воскресенье) в 16.00 – конкурсная программа «БЕЛОЕ» (18+).
«АРТкино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Идею проведения фестиваля, учрежденного в 2008 году Творческим объединением «Мир искусства» совместно с киноклубом «АРТкино», горячо поддержали классики мирового кино Тонино Гуэрра, Кшиштов Занусси, Клод Лелюш, Вернер Херцог, Иос Стеллинг. Фестиваль проводится ежегодно.
Организаторы фестиваля – Творческое объединение «Мир искусства» и киношкола «Артерия кино». Президент фестиваля — кинорежиссёр Сергей Тютин. Организаторы фестиваля в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» — Некоммерческое партнерство «Виртуальный Русский музей».
Цель фестиваля – возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино.
Для показа зрителям России лучших работ 9 Всероссийского фестиваля «АРТкино» организаторы отобрали разноплановые короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы: «СИНЕЕ», «БЕЛОЕ», «КРАСНОЕ» и «ЖЕЛТОЕ».
Описание всех фильмов Вы можете найти на сайте проекта «Русский музей: Виртуальный филиал»: http://rusmuseumvrm.ru/index.php
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ!
Вход на фестиваль по СТОИМОСТИ посещения музея (студенты, пенсионеры – 70 р., взрослые – 100 р.)
Количество мест ОГРАНИЧЕНО (запись по телефону 25-26-47).
Адрес: Уральская 4
Телефон: 25-26-47
Записаться на один из конкурсных дней также можно на сайте музея
NTGS.RU