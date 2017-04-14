Свердловская полиция обеспечит охрану порядка в период празднования Пасхи Христовой

| 14.04.2017 | Новости | 1 комментарий

15-16 апреля 2017 года в 400 объектах религиозного культа состоятся ночные богослужения, посвященные празднованию Пасхи Христовой, участие в в которых, по предварительным данным, примет до 73 000 православных верующих.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предупреждения возможных правонарушений и преступлений, гарнизон свердловской полиции в эти дни будет нести службу в режиме повышенной оперативной готовности.

На охрану порядка выйдет почти 2500 сотрудников ОВД, около 100 представителей ЧОП, более 120 дружинников, казаки, бойцы Росгвардии.

На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв.

В соответствии с совместным приказом ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Росгвардии по Свердловской области в главке создан оперативный штаб, будет действовать межведомственная рабочая группа оперативного штаба по профилактике правонарушений. Ее задача – обобщение и анализ поступающей информации о состоянии обеспечения безопасности граждан и общественного порядка и выработка предложений, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, предупреждение и пресечение правонарушений в период проведения мероприятий. В состав группы, помимо сотрудников органов внутренних дел, вошли представители ФСБ, прокуратуры, транспортной полиции, МЧС, Уральского округа ВНГ России.

Накануне богослужений кинологами полиции и сотрудниками ОМОН будут проведены оперативно-технические обследования объектов религиозного культа Свердловской области и прилегающей к ним территории с использованием служебных собак.

Посты и маршруты нарядов полиции  будут приближены к местам проведения мероприятий.

Напоминаем номер телефона доверия ГУ МВД России по Свердловской области, по которому можно круглосуточно сообщить информацию об обнаружении бесхозных предметов, правонарушениях и готовящихся или совершаемых преступлениях — (343) 358-71-61.

Свердловская полиция сделает все от нее зависящее, чтобы светлый праздник Пасхи Христовой ничто не омрачило.

NTGS.RU по информации ГУ МВД России по Свердловской области

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  1. Афоня Ответить

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