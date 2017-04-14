Региональный фестиваль театрального и вокального мастерства на французском языке состоялся в Нижнем Тагиле
Региональный фестиваль театрального и вокального мастерства на французском языке «FESTIART» состоялся в Нижнетагильском театре кукол. Организатором культурного мероприятия выступила общественная организация Альянс Франсез, которая имеет представительства во многих крупных городах России, в том числе и в Екатеринбурге, и занимается популяризацией французского языка через песни, театральные постановки, укрепляет дружественные связи между представителями талантливой молодежи.
На сцене Нижнетагильского театра кукол собрались школьники, студенты и взрослые из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Заречного, Новоуральска, Челябинска и Москвы. К участию в масштабном фестивале заявилось 150 коллективов и исполнителей. Оценивало уровень выступлений жюри, в состав которого вошли генеральный консул Франции Эрик Мийе, преподаватель Нижнетагильского колледжа искусств Маргарита Хавирова, а также заслуженный работник культуры, член Союза театральных деятелей России Людмила Семячкова.
Тагильские артисты не оставили шансов соперникам в конкурсе французской песни. Практически все первые места в разных возрастных категориях заняли представители второго по величине города в области. Учащиеся школ № 56, № 32 и гимназии № 18 покорили жюри своим исполнением как сольных, так и групповых номеров.
Среди франкофонных театров первенство оказалось за представителями Екатеринбурга, Заречного и Москвы. Юные артисты театра «Mirage» из Политехнический гимназии составили сильную конкуренцию своим соперникам в категории «подростки» и заняли первое место.
Представители Альянс Франсез-Екатеринбург выразили благодарность посольству Франции в России, администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильскому театру кукол и МОУ СОШ № 32 за помощь в организации данного мероприятия и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба муниципалитета.
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