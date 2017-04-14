В Свердловской области грузовой поезд задавил трехлетнего мальчика
14.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Трехлетний ребенок погиб в четверг в Свердловской области под колесами грузового поезда, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
«В районе остановочного пункта «Палкино», на перегоне «Северка – Сортировочный», грузовым поездом смертельно травмирован мальчик 2014 года рождения, который играл на железнодорожных путях. Машинист поезда, заметив ребенка, подал звуковой сигнал, услышав который ребенок испугался и побежал навстречу поезду», — уточняет ведомство.
По факту случившегося ведется доследственная проверка.
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