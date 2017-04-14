В воскресенье в Нижнем Тагиле пройдет Пасхальный крестный ход
14.04.2017 | Новости | 1 комментарий|
16 апреля в Нижнем Тагиле по традиции пройдет Пасхальный крестный ход. На Театральной площади состоится встреча благодатного огня из Иерусалима и будет совершено праздничное богослужение.
Программа крестного хода:
15:00 — 15:30 – сбор жителей города возле Епархиального управления по адресу: ул. Первомайская, 15.
15:30 — 16:00 – движение крестного хода от Епархиального управления вдоль улицы Горошникова до улицы Пархоменко, затем поворот налево и до Театральной площади.
16:00 — 17:00 – пасхальное богослужение и встреча благодатного огня из Иерусалима на Театральной площади.
© ntagil.org
Есть комментарии
А как же оскорбление чувств не верующих?