В воскресенье в Нижнем Тагиле пройдет Пасхальный крестный ход

| 14.04.2017 | Новости | 1 комментарий

16 апреля в Нижнем Тагиле по традиции пройдет Пасхальный крестный ход. На Театральной площади состоится встреча благодатного огня из Иерусалима и будет совершено праздничное богослужение.

Программа крестного хода:

15:00 — 15:30 – сбор жителей города возле Епархиального управления по адресу: ул. Первомайская, 15.

15:30 — 16:00 – движение крестного хода от Епархиального управления вдоль улицы Горошникова до улицы Пархоменко, затем поворот налево и до Театральной площади.

16:00 — 17:00 – пасхальное богослужение и встреча благодатного огня из Иерусалима на Театральной площади.

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Есть комментарии
  1. Афоня Ответить

    А как же оскорбление чувств не верующих?

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