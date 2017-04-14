Завтра в Нижнем Тагиле проводится единый день диспансеризации
В медицинских учреждениях Нижнего Тагила завтрашний день объявлен единым днем открытых дверей для прохождения диспансеризации.
Часто у людей, которые заняты на работе, не хватает времени для прохождения осмотра, поэтому была выбрана одна суббота, когда жители смогут проверить свое здоровье.
15 апреля с 8 до 14 часов во всех городских поликлиниках можно пройти бесплатное обследование у специалистов. При себе иметь паспорт и полис. Напомним, в 2017 году диспансеризации подлежат тагильчане, достигшие 21 года, родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах.
Вас ждут в поликлиниках по адресам:
Демидовская поликлиника – ул. Горошникова, 37. телефон для справок 41-97-52.
Городская поликлиника № 4 – ул. Новострой, 24 и ул. Дружинина, 53. телефон для справок 21-12-12.
Городская поликлиника № 3 – Липовый тракт, 30а. телефон для справок – 24-58-33.
Поликлиника городской больницы № 1 – ул. Окунева, 30. телефон для справок – 33 – 59 – 27.
Поликлиника городской больницы № 4 — ул. Металлургов, 2. телефон для справок – 21-10-89.
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