Сразу несколько наград привез тагильский театр мод «GOtiKA» с престижного конкурса «Золотая игла»
Уже стало доброй традицией для театра моды «GOtiKA» возвращаться победителями и призерами с национального конкурса детских театров моды и студий костюма «Золотая игла», который ежегодно проходит в Москве под патронажем Вячеслава Зайцева.
В этом году конкурс собрал около 350 представителей детских театров моды из 40 субъектов Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии. Это победители региональных отборочных этапов, проходивших в разных городах в течение 2016-2017 учебного года.
Тема XXI национального конкурса – «Наука и мода». Конкурс проходил по номинациям, которые охватывают практически все этапы подготовки, создания и демонстрации коллекции: научно-исследовательская работа на заданную тему, эскизный проект, кукла и костюм, юный парикмахер, демонстрация коллекций в подноминациях – «Войти в будущее» (язык нового искусства — от космической темы Пьера Кардена до этнофутуризма Ёдзи Ямомото), «Человек и окружающая среда» (взаимовлияние цивилизации и природы), «Архитектура. Стиль. Мода» (человек как модуль, костюмы-конструкции), «Головные уборы и наука».
Юные модельеры городского Дворца детского и юношеского творчества вместе с наставником Евгенией Колесниковой представили новые коллекции «Море внутри» и «Геометрия чувств», над которыми трудились целый год.
В номинации «Эскизный проект» театр моды завоевал II место, а его воспитанницы Зубарева Софья и Калинина Вера – III место в номинациях «Кукла и костюм» и «Юный парикмахер». Кроме того руководитель Евгения Колесникова была отмечена дипломом лауреата II степени за разработку учебного занятия «Одежда в зеркале теории социальных ролей».
«Для коллектива это не просто конкурс, а праздник творчества, фантазии, креативных идей, знакомства с новыми друзьями, а главное – одобрение от великого мастера Вячеслава Зайцева. Девочки получили мощный заряд положительной энергии, которой хватит на долгие месяцы ожидания новой встречи», — рассказали в городском Дворце детского и юношеского творчества.
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