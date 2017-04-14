Уралочка готовится к матчам за бронзу
В борьбе за бронзовые медали чемпионата России «Уралочку-НТМК» ждёт противостояние с красноярским «Енисеем». Серия за бронзовые медали играется до трех побед, первые два матча пройдут 17 и 18 апреля в Нижнем Тагиле, на выезде 24 и 25 апреля в Красноярске, и если потребуется пятая встреча, то вновь состоится на домашней площадке нашей команды. На старте сезона сибирская команда сенсационно входила в число лидеров регулярного чемпионата и в итоге добралась до полуфинала плей-офф. Представляем подробную информацию о сопернике «Уралочки».
Женский волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) – основан в 1992 году под названием «Сибирячка». В 2012 году команда перешла под знамена мужского клуба «Енисей» и получила свое нынешнее название. Трижды женский ВК «Енисей» добывал себе путёвку в Суперлигу, является 4-кратным победителем Кубка Сибири и Дальнего Востока. Наивысшее достижение – 7 место в Суперлиге (сезон 2015/16).
Сезон 2016/2017. Результаты
«Енисей» стал одним из открытий текущего сезона. Команда из Красноярска феноменально начала регулярный чемпионат, лидировала после 6 тура (5 побед в 6 матчах), и в итоге финишировала на 4 месте, отстав от «Уралочки» всего на 4 очка. В личных встречах соперники обменялись домашними победами со счётом 3:1. «Енисей» впервые в своей истории поборется за медали национального первенства.
Место и время матча
Бронзовая серия чемпионата России между «Уралочкой» и «Енисеем» продлится до трёх побед. Первые два матча состоятся 17 и 18 апреля в Нижнем Тагиле на площадке дворца спорта «Металлург-Форум», начало игр – 17.04 18:30 и 18.04 17:30 Матчи можно будет посмотреть в прямом эфире интернет канала tvstart.ru. За золотые медали национального первенства сразятся динамовские коллективы из Казани и Москвы.
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