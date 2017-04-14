Уральские ученые разработали новую систему разогрева ядерного реактора для БН-1200
Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) разработали новую систему разогрева ядерного реактора, которую планируется установить на пятом энергоблоке (БН-1200) Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
«Горняки разработали новую систему разогрева ядерного реактора. Она будет установлена на пятом энергоблоке (БН-1200) Белоярской АЭС. Созданная система газового разогрева, успешно прошедшая испытания на реальном объекте — четвертом энергоблоке (БН-800) Белоярской АЭС — является универсальной и подходит для разогрева любого реактора БН-типа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сейчас специалисты завершают подготовку пакета документов в патентное ведомство. «Преподаватели, студенты и аспиранты кафедры информатики УГГУ начали работу над проектом еще в 2012 году — была поставлена задача многократно повысить эффективность системы разогрева ядерного реактора БН-800. Проект был успешно представлен на конкурсе „Умник“, и в сентябре 2013 года команда горняков приступила к разработке системы управления разогревом БН-800, а уже в октябре вела работу на объекте», — отметили в вузе.
По словам ученых, главная проблема в системах управления разогревом реакторов на быстрых нейтронах заключалась в том, что для каждого нового реактора система создавалась с нуля. «Разработка системы — это не только дополнительные временные затраты, но и огромные финансовые вложения в сотни миллионов рублей. Тогда еще я училась в аспирантуре и вместе с моим научным руководителем — заведующим кафедрой информатики Алексеем Дружининым — мы решили создать многоразовую автономную систему, которая смогла бы перемещаться от реактора к реактору на железнодорожной платформе — ведь железная дорога подходит к каждой атомной станции», — пояснила старший преподаватель информатики в УГГУ Евгения Волкова.
Ранее директор БАЭС Иван Сидоров сообщил журналистам, что решение о строительстве новейшего реактора на быстрых нейтронах БН-1200 будет принято до конца 2017 года. По его словам, БАЭС является наиболее удобным вариантом для его размещения.
Белоярская АЭС в Свердловской области введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).
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