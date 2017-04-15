14 апреля на Черноисточинском шоссе пассажирка ГАЗели выпала из салона
14 апреля 2017 года в 10:30 водитель автобуса «ГАЗ-32213», под управлением мужчины 1973 года рождения, следуя по 33 маршруту по автодороге Черноисточинское шоссе, со стороны ул. Бригадная, в сторону ул. Коммуны, возле дома №84 улицы Рабочая допустил падение пассажира из салона автобуса.
На момент падения в салоне автобуса находились 5 пассажиров. В ходе проведения проверки было установлено, что пассажир, женщина 1971 года рождения в процессе движения открыла дверь и попыталась выйти из салона, что подтверждается объяснениями других пассажиров.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир после осмотра бригадой скорой медицинской помощи доставлена в МУЗ «Психиатрия» с диагнозом: ушибленная рана теменной области головы.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»