Волейбол. «Уралочка-НТМК» — «Енисей» (г.Красноярск)

| 17.04.2017 | Новости | Комментариев нет

17 апреля в 18:30 и 18 апреля в 17:30 в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Форум» пройдет матч за 3 место Чемпионата России по волейболу среди женских команд  «Уралочка-НТМК» — «Енисей» (г.Красноярск).

Расписание движения автобусов 17.04.2017:

-17:30 — остановка Комсомольская —  Управление комбината — «Металлург — Форум».

-17:30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» — 17:40  остановка Комсомольская —  Управление комбината — 18:00 — район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург — Форум».

— 17:30 – Выя  (остановка Рудоуправление) с остановками: ДК «Юбилейный» – к-т «Урал» — остановка «Смак» – остановка «Уют» – к-т «Красногвардеец» — остановка «Восточная» – м-н «Жарден» (бывший м-н «Самсунг») — «Металлург-Форум».

-17:30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Алеся») с остановками: м-н «Монетка» — ост. Октябрьский пр. – магазин «Семейный» —  магазин «Универсам»;   17:50 — «Родина» — «Металлург-Форум».

-17:30 — Вагонка (Ледовый дворец спорта) с остановками: пл.Славы – м-н «Энергия» –м-н «Элеганс» — Техникум – 17:50 «Южная проходная» — КРЦ – 17:55 КХП — «Металлург-Форум».

-18:00 — поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».  

Расписание движения автобусов 18.04.2017:

-16:30   остановка Комсомольская —  Управление комбината — «Металлург — Форум».

-16:30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» — 16:40  остановка Комсомольская —  Управление комбината — 17:00 — район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург — Форум».

— 16:30– Выя  (остановка Рудоуправление) с остановками: ДК «Юбилейный» – к-т «Урал» — остановка «Смак» – остановка «Уют» – к-т «Красногвардеец» — остановка «Восточная» – м-н «Жарден» (бывший м-н «Самсунг») — «Металлург-Форум».

-16:30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Алеся») с остановками: м-н «Монетка» — ост. Октябрьский пр. – магазин «Семейный» —  магазин «Универсам»;   16:50 — «Родина» — «Металлург-Форум».

-16:30 — Вагонка (Ледовый дворец спорта) с остановками: пл.Славы – м-н «Энергия» –м-н «Элеганс» — Техникум – 16:50 «Южная проходная» — КРЦ – 16:55 КХП — «Металлург-Форум».

-17:00 — поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».  

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

ПО ОКОНЧАНИИ МАТЧА ОРГАНИЗОВАНО ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

NTGS.RU

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *